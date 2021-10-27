Москвичи активно закупаются в магазинах перед нерабочими днями

Огромные очереди выстраиваются в Москве. Люди закупаются перед началом нерабочих дней.

Трудно сейчас пробиться в салоны красоты и парикмахерские. Ажиотаж также на фудкортах и в ресторанах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.