Опрос показал, что только 10% россиян переживают из-за введения нерабочей недели

Только 10% опрошенных сказали, что их волнует введение нерабочих дней. И мужчин среди них чуть больше, чем женщин.

Мужчины говорят, что перед длинными выходные нужно закупить продукты, вакцинироваться и купить алкоголь. Важно также закончить дела на работе и приобрести стройматериалы.

У женщин приоритеты немного другие. Кроме продуктов, они хотят запастись масками и антисептиками. Во время нерабочих дней они планируют вакцинироваться, читать книги и изучать новые профессии.

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