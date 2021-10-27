Период нерабочих дней окажется коротким в случае соблюдения ограничений – Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней в России окажется коротким, если граждане будут ответственно соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

Крым должен стать бесковидной зоной. В 2022 году для туристов могут ввести экспресс-тестирование, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Москве продлили предупреждение об опасном ветре. Его порывы 27 и 28 октября могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре.