В Москве выявлено 5 789 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 5 789 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 4 471 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области положительный результат теста на ковид получили за день 2 670 человек. Выписали по выздоровлению 3 004 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 36 582 случая заражения коронавирусом. При этом в 3 055 (8,3%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в России зарегистрирован 8 352 601 случай (+0,44%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,19%, Сахалинской области, Камчатском крае – 0,21%, Республике Алтай – 0,23%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.