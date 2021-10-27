Социальные работники начали помогать москвичам, которые находятся на самоизоляции

Социальные работники снова начали помогать москвичам, которые находятся на самоизоляции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Жители старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями до 25 февраля должны оставаться дома. Если нужна какая-то помощь, горожане могут обратиться на горячую линию комплекса социального развития.

Причем речь идет не только о заказе продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, но на горячую линию можно обратиться и по вопросам психологической помощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.