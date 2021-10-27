Москвичам назвали режим работы учреждений соцсферы в нерабочие дни

Центры госуслуг "Мои Документы" оставят открытыми 25 дежурных офисов. Можно будет получить услуги по регистрации смерти и расторжению брака. Там же будут работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

ЗАГСы на каникулы не уйдут. Но на церемонию не пустят гостей. А молодожены должны будут регистрироваться в масках. Что касается образовательных учреждений, то в школах будут каникулы. В детских садах должны открыть дежурные группы для детей, чьи родители остаются на работе.

Студенты колледжей и вузов переходят на дистанционное обучение. Ветеринарные клиники примут по предварительной записи. Социальные службы будут принимать заявления на получение денежной компенсации взамен подарочной коробки "С заботой о здоровье".

А также соцработники будут доставлять продукты людям, соблюдающим домашний режим. Клуб "Мой социальный центр" проведет несколько онлайн-занятий для москвичей старшего возраста. Центры "Моя карьера" и "Моя работа" уйдут на дистанционку.