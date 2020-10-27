Найден владелец собаки, оставленной в машине с перемотанной скотчем мордой

Найден владелец собаки с перемотанной скотчем мордой. Испуганное животное накануне обнаружили зрители в машине у торгового центра "Рига-Молл".

Хозяин пса сам позвонил в редакцию канала и рассказал про свои методы воспитания. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.