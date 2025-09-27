Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 сентября

В Москву раньше времени нагрянула "октябрьская" погода, заявили синоптики. В городе зафиксирована температура ниже нормы, усилился ветер и начались дожди.

На Калужско-Рижской лини метро все выходные временно закрыт участок от станции "Октябрьская" до метро "Новые Черемушки".

Для пассажиров запущены бесплатные автобусы КМ. Они следуют по Ленинскому проспекту, Профсоюзной улице и проспекту 60-летия Октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

