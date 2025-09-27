Форма поиска по сайту

Новости

27 сентября, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 сентября

Москва отметила Всемирный день туризма

В Москву пришла "октябрьская" погода

Форум школьного туризма состоялся в парке "Кузьминки-Люблино"

Жители около 230 старых домов начали переселение по реновации на востоке Москвы

Скорость ветра в столице составит 7–8 метров в секунду

В День туриста в Москве пройдет более 500 экскурсий

Синоптики рассказали москвичам о погоде в ночь на 28 сентября

Фирменный мерч разыграют в эфире Москвы 24 в честь Дня туризма

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в столице в честь Дня туризма 27 сентября

В Москву раньше времени нагрянула "октябрьская" погода, заявили синоптики. В городе зафиксирована температура ниже нормы, усилился ветер и начались дожди.

На Калужско-Рижской лини метро все выходные временно закрыт участок от станции "Октябрьская" до метро "Новые Черемушки".

Для пассажиров запущены бесплатные автобусы КМ. Они следуют по Ленинскому проспекту, Профсоюзной улице и проспекту 60-летия Октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

