Жители около 230 старых домов начали переселение по реновации на востоке Москвы

Уже почти 230 старых домов расселили по программе реновации на востоке Москвы.

В новые просторные квартиры переезжают почти 37 тысяч жителей. Больше всего договоров с городом заключили в Измайлове и Перове.

Кроме того, еще более 80 новых электрозарядных станций установили в Москве. Они расположены почти в 100 районах города. Точки можно найти также у крупных торговых центров и социальных объектов.

