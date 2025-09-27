Форма поиска по сайту

27 сентября, 18:30

Общество

Жители около 230 старых домов начали переселение по реновации на востоке Москвы

Уже почти 230 старых домов расселили по программе реновации на востоке Москвы.

В новые просторные квартиры переезжают почти 37 тысяч жителей. Больше всего договоров с городом заключили в Измайлове и Перове.

Кроме того, еще более 80 новых электрозарядных станций установили в Москве. Они расположены почти в 100 районах города. Точки можно найти также у крупных торговых центров и социальных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществореновациягородвидеоЕкатерина Фоменко

