Жители около 230 старых домов начали переселение по реновации на востоке Москвы
Уже почти 230 старых домов расселили по программе реновации на востоке Москвы.
В новые просторные квартиры переезжают почти 37 тысяч жителей. Больше всего договоров с городом заключили в Измайлове и Перове.
Кроме того, еще более 80 новых электрозарядных станций установили в Москве. Они расположены почти в 100 районах города. Точки можно найти также у крупных торговых центров и социальных объектов.
