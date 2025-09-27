Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 10:30

Общество

Подарки от Мостуризма разыграют в мини-приложении "Москвы 24"

Подарки от Мостуризма разыграют в мини-приложении "Москвы 24"

Более 500 москвичей обратились в полицию из-за внезапного закрытия фитнес-клубов

Ведущая Москвы 24 попробовала себя в роли воспитателя

Житель Барселоны удивился уровню безопасности в Москве

Более 80% родителей в России предпочли лечить детей без обращения к врачам

Россиянам с казахстанскими картами начали звонить следователи

Москвичи могут задать вопросы об отоплении по телефону горячей линии

Дождь ожидается в Москве 27 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 сентября

"Миллион вопросов": адвокат рассказала, как грамотно распорядиться своим имуществом

Подарки от Мостуризма разыграют в мини-приложении "Москвы 24". Чтобы установить его, нужно отсканировать QR-код на экране.

В приложении есть специальный раздел для приглашения друзей. Также там есть специальный квиз ко Дню туризма, где можно заработать баллы и потом поменять их на фирменный мерч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика