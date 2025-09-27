27 сентября, 10:30Общество
Подарки от Мостуризма разыграют в мини-приложении "Москвы 24"
Подарки от Мостуризма разыграют в мини-приложении "Москвы 24". Чтобы установить его, нужно отсканировать QR-код на экране.
В приложении есть специальный раздел для приглашения друзей. Также там есть специальный квиз ко Дню туризма, где можно заработать баллы и потом поменять их на фирменный мерч.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
