Житель Барселоны удивился уровню безопасности в Москве

Житель Барселоны Диего Родригес отметил высокий уровень безопасности в Москве во время своего четвертого визита в Россию. Он рассказал, что в аэропорту увидел, как люди спокойно заряжают телефоны без опасений, что устройства украдут.

Иностранцы в соцсетях все чаще делятся подобными наблюдениями и проводят эксперименты – оставляют телефоны, кошельки и передают карты в толпе. В европейских странах туристам приходится привязывать сумки и телефоны к себе из-за частых краж.

