Россиянам с казахстанскими картами начали звонить следователи

Россиянам, оформившим казахстанские банковские карты дистанционно, начали поступать звонки от следователей. Удаленное получение ИИН официально приостановлено февраля 2024 года, но некоторые посредники продолжали оформлять его россиянам.

В результате счета стали блокировать, а в сентябре клиентам начали приходить повестки на допросы в российские отделы полиции. Юристы отметили, что россиян вызывают в качестве свидетелей, штрафов за такое оформление не предусмотрено, но дистанционно открыть карту в Казахстане сейчас невозможно.

