Москвичи могут задать вопросы об отоплении по телефону горячей линии

Москвичи могут позвонить на горячую линию 8 (800) 100-23-29, чтобы узнать, когда включат отопление в их доме, или сообщить о неисправностях. К первым заморозкам системы теплоснабжения уже переведут на зимний режим, и к понедельнику батареи должны нагреться во всех зданиях столицы.

Если к 29 сентября батареи останутся холодными, жители могут обратиться на горячую линию. Часть звонков обрабатывает голосовой помощник с использованием искусственного интеллекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.