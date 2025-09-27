27 сентября, 09:15Общество
Москвичи могут задать вопросы об отоплении по телефону горячей линии
Москвичи могут позвонить на горячую линию 8 (800) 100-23-29, чтобы узнать, когда включат отопление в их доме, или сообщить о неисправностях. К первым заморозкам системы теплоснабжения уже переведут на зимний режим, и к понедельнику батареи должны нагреться во всех зданиях столицы.
Если к 29 сентября батареи останутся холодными, жители могут обратиться на горячую линию. Часть звонков обрабатывает голосовой помощник с использованием искусственного интеллекта.
