Дождь ожидается в Москве 27 сентября

Дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве 27 сентября. Температура воздуха днем поднимется до 10 градусов, а вечером опустится до 6.

Ветер будет дуть со скоростью 7–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.