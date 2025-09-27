27 сентября, 09:15Общество
Дождь ожидается в Москве 27 сентября
Дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве 27 сентября. Температура воздуха днем поднимется до 10 градусов, а вечером опустится до 6.
Ветер будет дуть со скоростью 7–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.
