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27 сентября, 16:45

Общество

Астрологи назвали тяжелой вторую половину коридора затмений

Астрологи назвали тяжелой вторую половину коридора затмений

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До окончания коридора затмений осталось пять дней. Именно его вторую половину астрологи называют самой тяжелой.

По их словам, во время коридора затмений стоит отказаться от принятия важных решений в различных сферах. Также не нужно начинать крупные проекты, увольняться, искать новую работу, брать в долг у знакомых и банков, путешествовать и планировать отпуск. Астрологи рекомендуют больше медитировать, заниматься саморазвитием, отказаться от вредных привычек и негативных мыслей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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