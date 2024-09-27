27 сентября, 16:45Общество
Астрологи назвали тяжелой вторую половину коридора затмений
До окончания коридора затмений осталось пять дней. Именно его вторую половину астрологи называют самой тяжелой.
По их словам, во время коридора затмений стоит отказаться от принятия важных решений в различных сферах. Также не нужно начинать крупные проекты, увольняться, искать новую работу, брать в долг у знакомых и банков, путешествовать и планировать отпуск. Астрологи рекомендуют больше медитировать, заниматься саморазвитием, отказаться от вредных привычек и негативных мыслей.
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