27 сентября, 16:15Общество
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра
Сильный ветер и дожди обещают в столице 27, 28 и 29 сентября. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности, уточнил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
На круглосуточном дежурстве и оперативный персонал, и ремонтные бригады, в том числе сотрудники "Мосводостока".
Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Жителей и гостей столицы просят быть предельно внимательными. Не парковаться и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями и отказаться от резких маневров на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.