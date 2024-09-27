Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра

Сильный ветер и дожди обещают в столице 27, 28 и 29 сентября. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности, уточнил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

На круглосуточном дежурстве и оперативный персонал, и ремонтные бригады, в том числе сотрудники "Мосводостока".

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Жителей и гостей столицы просят быть предельно внимательными. Не парковаться и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями и отказаться от резких маневров на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.