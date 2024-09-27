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27 сентября, 16:15

Общество

Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра

Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра

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Сильный ветер и дожди обещают в столице 27, 28 и 29 сентября. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности, уточнил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

На круглосуточном дежурстве и оперативный персонал, и ремонтные бригады, в том числе сотрудники "Мосводостока".

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Жителей и гостей столицы просят быть предельно внимательными. Не парковаться и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями и отказаться от резких маневров на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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