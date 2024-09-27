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27 сентября, 12:15

Общество

Психолог объяснила количество разводов российских звезд

Психолог объяснила количество разводов российских звезд

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Пользователи в Сети сейчас обсуждают возможное расставание Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, разлад в семье Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой. Накануне о разводе с женой объявил и певец Shaman.

Психолог и эксперт по психосоматике Анастасия Порядина объяснила, что возраст супругов очень влияет на их отношения. Также, по ее словам, люди сходятся на определенных интересах, ценностях и чувствах. Однако после продолжительной совместной жизни они могут обнаружить, что у них разные приоритеты и бытовые привычки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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