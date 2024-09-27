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27 сентября, 12:15

Общество

Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве 27 сентября

Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве 27 сентября

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До конца дня в Москве ожидаются порывы ветра, которые могут достигнуть 17 метров в секунду, предупредили в столичном главке МЧС РФ. Москвичей призвали быть внимательными на улице, соблюдать дистанцию на дорогах и не парковать автомобили около деревьев и шатких конструкций.

По словам доцента географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Павла Константинова, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в городе чаще, чем, например, во второй половине ХХ века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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