27 сентября, 12:15Общество
Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве 27 сентября
До конца дня в Москве ожидаются порывы ветра, которые могут достигнуть 17 метров в секунду, предупредили в столичном главке МЧС РФ. Москвичей призвали быть внимательными на улице, соблюдать дистанцию на дорогах и не парковать автомобили около деревьев и шатких конструкций.
По словам доцента географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Павла Константинова, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в городе чаще, чем, например, во второй половине ХХ века.
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