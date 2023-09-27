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27 сентября, 12:00

M24.RU

В столице прошла пресс-конференция, посвященная олимпиаде студентов "Я – профессионал"

В столице прошла пресс-конференция, посвященная олимпиаде студентов "Я – профессионал"

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27 сентября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная открытию VII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал", флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Перед журналистами выступили:

  • заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова;
  • президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
  • министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров;
  • первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов;
  • директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад "Я – профессионал" Валерия Касамара;
  • президент благотворительного фонда "Система" Лариса Пастухова.
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