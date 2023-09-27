27 сентября, 12:00M24.RU
В столице прошла пресс-конференция, посвященная олимпиаде студентов "Я – профессионал"
27 сентября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная открытию VII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал", флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Перед журналистами выступили:
- заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова;
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
- министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров;
- первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов;
- директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад "Я – профессионал" Валерия Касамара;
- президент благотворительного фонда "Система" Лариса Пастухова.