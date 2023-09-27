Москвичам рассказали, какая температура ожидается вечером 27 сентября

Днем температура воздуха в Москве достигнет 21 градуса. К вечеру столбики термометров опустятся до 11 градусов. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. Таким образом весь день москвичей ожидает комфортаная погода. Немного другая картина в области. Подробности у Татьяны Сальниковой.

Пика бабьего лета синоптики обещают 28–29 сентября. Температура может достигнуть 23 градусов. А в выходные небо затянет облаками.

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