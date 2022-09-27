Новости часа: на ВДНХ открылся резервный пункт мобилизации

Временный пункт мобилизации работает в одном из павильонов ВДНХ. Туда приходят получившие повестку и добровольцы. Открыть дополнительные пункты в учреждениях культуры решили для того, чтобы было комфортно самим призывникам.

Троих детей, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, вертолетами доставили в Российскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщили в Минздраве. Борт МЧС России выполнил эвакуацию.



К первому сентября в столице открыли девять объектов образования – это школы и детские сады. До конца года планируют достроить еще восемь. Здания возводят по новым проектам. Это касается не только дизайна, но также удобства и безопасности учебного процесса.

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