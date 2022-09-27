Столичные синоптики пообещали теплую погоду к 1 октября

В столицу придет потепление. К 1 октября воздух прогреется до 16 градусов. Такие прогнозы дали синоптики. При этом они отметили, что эти дни нельзя назвать бабьим летом, потому что погода все-таки будет облачной.

Потепление придет и на юг России. Ожидается, что на курортах воздух прогреется до 29 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.