В ГД одобрили поправки о сохранении за мобилизованными рабочих мест

Мобилизованным россиянам предоставят кредитные каникулы. Такой законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении. До этого депутаты одобрили поправки о сохранении рабочих мест. То есть, трудовой договор на время службы не расторгается, а приостанавливается.

Какие еще льготы полагаются тем, кого призвали? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.