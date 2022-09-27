Анастасия Ракова обсудила с экспертами отрасли развитие подготовки воспитателей и учителей

Более трех с половиной тысяч столичных педагогов прошли тренинги в Центре современной методики дошкольного и начального образования в 2022 году. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. В День воспитателя она посетила Центр и обсудила с экспертами отрасли новый подход во взаимодействии воспитателей и учителей начальных классов в Москве.

В этом центре воспитатели могут обучиться новым практикам, обмениваться опытом с коллегами и с учителями начальных классов. Так формируется система преемственности при подготовке детей к первому классу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.