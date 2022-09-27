Новости часа: кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных одобрила Госдума

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных одобрила Госдума. Впереди – решение Совета Федерации. Также Госдума приняла поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней по ЖКХ.

"РЖД" вернет мобилизованным гражданам деньги за неиспользованные билеты без удержаний. Об этом сообщили в компании.