Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных принят в I чтении

Госдума приняла в I чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан и контрактников. Ранее депутаты одобрили документ о трудовых гарантиях. Совфед рассмотрит поправки на следующей неделе, сообщили в комитете по социальной политике. Там намерены поддержать изменения.

Какие еще льготы полагаются тем, кого призвали? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.