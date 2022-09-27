Новости часа: Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных и контрактников.

Семьям мобилизованных сельхозработников окажут поддержку. Об этом сообщил Владимир Путин.

Совет Федерации рассмотрит законы о трудовых гарантиях мобилизованным 4 октября. Об этом рассказал комитет по соцполитике.

"РЖД" вернет деньги за билеты мобилизованным гражданам РФ, заявили в компании.