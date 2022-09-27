"Кто, если не мы": призывник рассказал о своем отношении к повестке в военкомат

Один из временных пунктов мобилизации в столице открыт на базе Музея Москвы. Там есть все необходимые условия. Помещение вмещает много людей, это близко от остановок транспорта и действующих военкоматов.

В отдельном блоке организовали медкомиссию. Там работают врачи-специалисты и необходимая техника. Можно пройти полное обследование и узнать, годен ли человек для службы. Однако некоторые призывники заявляют, что готовы отправиться на военную подготовку без обследований.

"Пришли ко мне домой, вручили повестку прям под роспись. Я спокойно отнесся. У меня воздушно-десантные войска. А кто, если не мы?", – рассказал один из призывников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.