Новости часа: депутаты одобрили поправки о сохранении рабочих мест мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Депутаты одобрили поправки о сохранении рабочих мест и трудового стажа мобилизованных.

Госдума освободила мобилизованных и их семьи от оплаты пени за жилищно-коммунальные услуги. Также в ГД приняли закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу.

Подписание соглашения о вхождении Херсонской области в состав РФ уже организовано. Об этом сообщил глава ВГА области.