В Госдуме одобрили поправки о сохранении за мобилизованными рабочих мест

Госдума одобрила поправки о сохранении за мобилизованными рабочих мест, а также трудового стажа. Кроме того, приняли документ о праве добровольцев, которых уволили после начала специальной военной операции, вернуться на работу.

Перед депутатами стоит еще вопрос кредитных каникул и льгот для тех, кого призывают. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.