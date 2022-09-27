Ограничений на передвижение граждан в условиях мобилизации нет – Минобороны РФ

Ограничений на передвижение граждан в условиях мобилизации нет. Минобороны опровергло очередной фейк, который вызвал бурю негодования в Сети. Таких вбросов за последние дни – миллионы, подсчитали в Госдуме. А страдают от них не только россияне.

В Китае борцы с правдой сообщили об аресте Си Цзиньпина и подготовке военного госпереворота, чем напугали не меньше чем половину света.

Кому выгодны такие вбросы? И что это за фабрики фейков? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.