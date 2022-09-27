Госдума приняла поправки о трудовых правах работников, которые попали под мобилизацию

Госдума во втором чтении приняла поправки о трудовых правах работников, которые попали под частичную мобилизацию. Депутаты рассмотрят еще несколько пакетов помощи и льгот для участников специальной военной операции 27 сентября.

О каких именно мерах речь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.