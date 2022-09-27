"По всему прохожу": призывник рассказал, с какой категорией здоровья его мобилизовали

В Москве некоторые временные пункты мобилизации открываются в объектах культуры и искусства. Среди них – Музей Москвы, Театр Виктюка и другие. Условия там комфортные, а москвичи, которые живут рядом с военкоматами, не будут переживать из-за неудобств от скопления людей.

"У меня первая категория здоровья – самая отличная по зрению. По всему прохожу. Служба есть служба", – рассказал пришедший в военкомат молодой человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.