Новости часа: имеющие "бронь" москвичи имеют право свободно выезжать за границу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Имеющие "бронь" москвичи имеют право свободно выезжать за границу, сообщил военный комиссариат города.

Михаил Мишустин призвал бизнес и профсоюзы выдвигать предложения по допльготам для мобилизованных. Об этом премьер-министр заявил в своем видеообращении к участникам Всероссийской недели охраны труда.

Предварительные итоги референдума подведут в ЛНР и в Херсонской области вечером 27 сентября. Об этом рассказали местные власти.

В Госдуме попросили предоставить отсрочку от частичной мобилизации учителям начальной и средней школы.