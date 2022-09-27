В Госдуме обсудят вопрос льгот по кредитам для мобилизованных

В Госдуме обсудят права мобилизованных россиян 27 сентября. Речь пойдет о поправках в Трудовой кодекс. За теми, кто подлежит призыву, должны закрепить рабочие места. Договор приостановят, а после окончания мобилизации обязаны будут взять сотрудников обратно.

Кроме того, парламентарии обсудят вопрос льгот по кредитам для мобилизованных, а также их семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.