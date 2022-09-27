Мобилизованные россияне стали искать, с кем оставить домашних животных. Если согласных родственников и друзей нет, то людям приходится писать посты с просьбой приютить кота или собаку в Сети.

С 21 сентября появилось много подобных постов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.