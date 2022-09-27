В военном комиссариате столицы рассказали о поездках за границу. Москвичи, у которых есть "бронь", связанная с работой, имеют право свободно выезжать из РФ.

Специалисты военного комиссариата подчеркнули, что многие из тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, сами приходят в военкоматы и на призывные пункты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.