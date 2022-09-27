Новости часа: Минтранс РФ попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минтранс РФ попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов, сообщили в СМИ.

Сроки завершения мобилизации в Москве не разглашают, они относятся к "ограниченным сведениям". Об этом рассказал комиссариат столицы.

В ГД внесли поправки об освобождении мобилизованных от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Также там начали рассматривать документ о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных.

Мобилизационный пункт откроют на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в Северной Осетии. Об этом сообщили в МВД.