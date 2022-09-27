"Это долг каждого": столичный призывник рассказал, для чего пришел в военкомат

В Москве некоторые временные пункты мобилизации открываются в объектах культуры и искусства. Среди них – Музей Москвы, Театр Виктюка и другие. Условия там комфортные, а у москвичей, которые живут рядом с военкоматами, не будет неудобств из-за скопления людей.

"Мне кажется, это долг каждого – исполнить то, к чему мы предназначены", – отметил один из пришедших в военкомат. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.