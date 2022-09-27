В Госдуме обсудят поправки о поддержке мобилизованных граждан 27 сентября

Госдума 27 сентября обсудит поправки о поддержке мобилизованных граждан. Это как минимум два вопроса – о трудовых гарантиях и кредитных каникулах или льготах.

Что касается работы, то договор с мобилизованными сотрудниками будут приостанавливать, но не разрывать. В течение нескольких месяцев после окончания периода мобилизации работники смогут вернуться к своим обязанностям. А до приостановки – получат все необходимые выплаты.

Второй вопрос – это кредитные каникулы или льготы. Они касаются и ипотечных, и потребительских займов. Мобилизованные смогут взять тайм-аут или уменьшить платеж как минимум на время службы. Такое же право получат и их иждивенцы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.