Новости регионов: в Краснодаре появился новый памятник в виде быка

В Гвардейске в Калининградской области двухэтажное здание построили на участке больницы в центре города. Помещение сдано в аренду магазинам, пивной и шашлычной. Медики попытались выселить непрошенных гостей. Они даже обратились в суд, и тот постановил самострой снести. Но здание все еще продолжает стоять, арендаторы, которых не предупредили, что они снимают незаконные квадратные метры, также выезжать не планируют.

В Краснодаре появился новый памятник. Он находится возле художественного музея имени Коваленко. Массивный металлический бык – подарок двух скульпторов городу. Как рассказал один из авторов Алексей Серебренников, конкретного заказа им никто не давал. Образ придумывали сами. В качестве материалов решили использовать металлолом. Собирали скульптуру месяц, установили за четыре дня. Инсталляция уже пользуется успехом у горожан.

В Петербурге в ремонтируемом здании произошел пожар. Огонь вспыхнул почти сразу после полуночи. Возгорание произошло на территории заброшенных складов. Площадь составила 300 квадратных метров. По информации регионального МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

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