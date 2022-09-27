Повестки по частичной мобилизации стали приходить российским спортсменам

Повестки по частичной мобилизации приходят и российским спортсменам. Среди них есть и титулованные. Например, боец ММА Владимир Минеев. Многие единоборцы по своей подготовке и возрасту подходят под частичную мобилизацию.

Что они сами говорят о предстоящей службе? Что будет со сборами и крупными соревнованиями? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.