Минцифры РФ опубликовало список специальностей, дающих право на отсрочку от призыва

Минцифры назвало специальности, рекомендованные к отсрочке. Перечень опубликован в телеграм-канале ведомства. В списке – 195 пунктов, которые касаются специалистов IT и связи.

В ведомстве уточнили, что наличие соответствующей специальности в списке само по себе не дает права на освобождение от призыва, необходимо также выполнять критически важные функции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.