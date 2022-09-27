Мобилизованным торжественно вручили стрелковое оружие в Подмосковье

В Подмосковье в танковой дивизии Западного военного округа мобилизованным гражданам торжественно вручили личное стрелковое оружие. Выбор зависел от занимаемой должности призванных.

В ближайшее время они приступят к занятиям по огневой, тактической и специальной подготовке на одном из военных полигонов округа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.