"Выбор каждого мужчины": в Москве открылись временные пункты мобилизации

В Москве некоторые временные пункты мобилизации открываются в объектах культуры и искусства. Например, прием призывников организовали в Музее Москвы и Театре Виктюка.

Условия там комфортные, а у москвичей, которые живут рядом с военкоматами, не будет проблем из-за скопления людей.

"Это выбор каждого мужчины. Я служил и решил снова помочь, отдать долг Родине", – отметил один из пришедших в военкомат.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.