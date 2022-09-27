Стихийный мемориал в память о погибших в ижевской школе организовали в Москве

Стихийный мемориал в память о погибших в школе в Ижевске появился в Москве. К зданию представительства главы Удмуртии люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки.

Подобные мемориалы появляются и в других городах страны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.