Плотный туман окутал Москву 27 сентября

Ночью Москву окутал плотный туман. Видимость ухудшилась настолько, что едва можно было разглядеть соседние здания и едущие впереди машины.

Густая дымка появилась ближе к утру и сохраняется до сих пор. Водителям необходимо быть осторожнее и не превышать скорость. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.