Жители столицы рассказали об опасениях четвертой волны COVID-19

Москвичи опасаются четвертой волны коронавируса. Об этом заявили 40% опрошенных жителей столицы. О сильном страхе сказали 9% и больше 30% говорят, что "немного боятся".

В Москве тех, кого тревожит четвертая волна, больше, чем в других городах. В среднем по России боятся ковида только треть опрошенных. Самые бесстрашные – это жители Петербурга. Там новой волны совсем не боятся почти 70%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.