Юрист рассказал, что грозит за нарушение миграционного законодательства

Через три дня у мигрантов истекает срок временного пребывания в России без санкций. Юрист Насим Абдуллаев рассказал, что тех, кто не успеет оформить документы, будут, скорее всего, выдворять. По его словам, намечаются большие рейды.

"Учитывая, что нелегальных мигрантов достаточно много в России, вот эти рейды будут выявлять как раз-таки этих нелегалов. В последующем будут выдворять с территории Российской Федерации через судебные инстанции", – сказал юрист.

Он подчеркнул, что выдворение – это, грубо говоря, запрет на пять лет со дня выдворения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.