В России предложили ограничить демонстрацию сцен насилия на ТВ для борьбы с агрессией

Бороться с агрессией среди молодежи в России предлагают с помощью новых ограничений. Например, запретить показывать по федеральным каналам кадры насилия. По мнению председателя Следственного комитета, причиной стрельбы в школах и университетах может быть низкий уровень культуры среди молодежи.

В социальных сетях, на ТВ и в интернете в целом продвигают культ насилия, безнравственности и равнодушия. А в компьютерных играх все проблемы решаются ликвидацией противника, отмечают эксперты. Если снизить градус насилия там, то ситуация может измениться, полагает Александр Бастрыкин.

В Кремле идею обещали обсудить. Против оказались сами телевизионщики. Владимир Познер напомнил, что молодежь сейчас вообще не смотрит телевизор. А Юрий Грымов предложил заниматься дошкольниками, чтобы еще в младшем возрасте предотвращать агрессию и повышать культурный уровень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.